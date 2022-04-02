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Посли G7 пообіцяли працювати над економічним відновленням України

Фото: посли G7 пообіцяли працювати над економічним відновленням України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Посли країн "Великої сімки" пообіцяли координувати свої зусилля з міжнародними партнерами України з метою підтримки економічного відновлення країни. Також вони працюватимуть над заохоченням повернення України до шляху економічних і судових реформ після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву послів "Великої сімки" в Twitter.

При цьому посли заявили, що будуть уважно стежити за повідомленнями про потенційні військові злочини та інші порушення гуманітарного права, а також допомагатимуть Україні захистити спільне розуміння свободи, демократії, верховенства права і прав людини.

"Група буде використовувати свою мережу і ресурси, щоб допомогти Україні отримати гуманітарну та економічну підтримку, як для короткострокових потреб, так і для довгострокового розвитку", - йдеться в повідомленні.

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