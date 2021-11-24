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Послы ЕС согласовали снятие санкции с соратника Януковича

Автор: Анастасия Рокитна

Послы ЕС согласовали снятие санкции с соратника экс-президента Украины. Виктора Януковича. Речь идет об экс-министре доходов и сборов Украины Александре Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

Сейчас в списке осталось всего 7 человек.

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных из-за хищения государственных средств Украины", - сообщил Джозвяк.

Что известно о Клименко

Родился в Макеевке Донецкой области. Окончил Донецкий государственный университет управления (по специальности финансы). Позже, в феврале 2010 года, - Днепропетровское региональное отделение Национальной академии управления при президенте Украины (магистр государственного управления).

Был главой Министерства доходов и сборов Украины во время президентства Виктора Януковича. 27 февраля 2014 года Верховная Рада уволила Клименко с должности министра, а возглавляемое им ведомство решено было ликвидировать.

В конце февраля 2014 года Александр Клименко вместе с семьей покинул территорию Украины. Место его пребывания неизвестно.

В отношении Клименко вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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