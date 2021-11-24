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Посли ЄС погодили зняття санкції з соратника Януковича

Автор: Анастасія Рокитна

Посли ЄС погодили зняття санкції з соратника екс-президента України. Віктора Януковича. Йдеться про екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

Зараз у списку залишилося всього 7 осіб.

"Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України", - повідомив Джозвяк.

Що відомо про Клименка

Народився в Макіївці Донецької області. Закінчив Донецький державний університет управління (за фахом фінанси). Пізніше, у лютому 2010 року - Дніпропетровське регіональне відділення Національної академії управління при президенті України (магістр державного управління).

Був головою Міністерства доходів і зборів України під час президентства Віктора Януковича. 27 лютого 2014 року Верховна Рада звільнила Клименка з посади міністра, а очолюване ним відомство вирішено було ліквідувати.

Наприкінці лютого 2014 року Олександр Клименко разом із сім'єю покинув територію України. Місце його перебування невідоме.

Щодо Клименка винесено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) КК України.

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