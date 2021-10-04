Послы ЕС согласовали санкции против еще восьми человек за агрессию против Украины

Послы ЕС одобрили внесение еще восьми человек в санкционный список, в который входят причастные к подрыву территориальной целостности Украины. Эти люди работают в судебном секторе временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка .

По его словам, обновленный санкционный список могут утвердить уже на следующей неделе.

"Послы ЕС согласились добавить (в санкционный список, - ред.) еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Список должен быть официально принят на следующей неделе. Эти 8 человек в основном связаны с судебным сектором в Крыму. В текущем списке 177 человек + 48 организаций", - сообщил журналист.