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Послы ЕС согласовали санкции против еще восьми человек за агрессию против Украины

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Брюссель, Понедельник 04 октября 2021 15:19
Послы ЕС согласовали санкции против еще восьми человек за агрессию против Украины Фото: Послы ЕС согласовали санкции против еще восьми человек за агрессию против Украины (csamir.com)
Автор: Валерия Полищук

Послы ЕС одобрили внесение еще восьми человек в санкционный список, в который входят причастные к подрыву территориальной целостности Украины. Эти люди работают в судебном секторе временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, обновленный санкционный список могут утвердить уже на следующей неделе.

"Послы ЕС согласились добавить (в санкционный список, - ред.) еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Список должен быть официально принят на следующей неделе. Эти 8 человек в основном связаны с судебным сектором в Крыму. В текущем списке 177 человек + 48 организаций", - сообщил журналист.

Напомним, ранее ЕС продлил действие санкций против России до 15 марта 2022 года.

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