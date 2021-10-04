Посли ЄС погодили санкції проти ще восьми осіб за агресію проти України
Посли ЄС схвалили внесення ще восьми осіб до списку санкцій, до якого входять причетні до підриву територіальної цілісності України. Ці люди працюють в судовому секторі тимчасово окупованого Росією Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
За його словами, оновлений санкційний список можуть затвердити вже наступного тижня.
"Посли ЄС погодилися додати (до списку санкцій, - ред.) ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України. Список має бути офіційно прийнятий наступного тижня. Ці 8 осіб в основному пов'язані з судовим сектором в Криму. У поточному списку 177 осіб + 48 організацій", - повідомив журналіст.
Нагадаємо, раніше ЄС продовжив дію санкцій проти Росії до 15 березня 2022 року.