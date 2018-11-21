Послы ЕС подтвердили лидирующую роль Украины в "Восточном партнерстве", - МИД

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Елена Зеркаль встретилась с послами государств-членов ЕС, которые занимаются вопросами ВП

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль 20 ноября встретилась с послами государств-членов Европейского союза, которые занимаются вопросами "Восточного партнерства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Зеркаль отметила важность развития формата углубленного сотрудничества между ЕС и странами-партнерами, которые заключили соглашения об ассоциации.

В ходе встречи украинская сторона выразила мнение, что дальнейшее развитие интеграционных процессов должно быть направлено на участие Украины в общем рынке Евросоюза, особенно в области цифровых коммуникаций и энергетики, а также на работу по устранению нетарифных ограничений в торговле.

Также была выражена обеспокоенность по строительству российского газопровода "Северный поток-2". Было отмечено, что газопровод является не "бизнес-проектом", а "инструментом политического шантажа Российской Федерации".

Заместитель министра сообщила о необходимости определения перспективы углубления экономической интеграции для трех ассоциированных партнеров после 2020 года.

В свою очередь послы еще раз подтвердили лидирующую роль Украины в "Восточном партнерстве". Также они отметили прогресс Украины в осуществлении реформ и эффективное введение безвизового режима. Подтвердили, что контакты между людьми, в том числе через образование, молодежь, культурные и научные обмены и мобильность, сближают общества.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в контексте развития "Восточного партнерства" после 2020 года важным элементом инициативы должно стать углубление отраслевого взаимодействия между ЕС и тремя ассоциированными партнерами с целью их дальнейшей отраслевой интеграции в ЕС.