Посли ЄС підтвердили лідируючу роль України в "Східному партнерстві", - МЗС

Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Олена Зеркаль зустрілася з послами держав-членів ЄС, які займаються питаннями ВП

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль 20 листопада зустрілася з послами держав-членів Європейського союзу, які займаються питаннями "Східного партнерства". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Зеркаль зазначила важливість розвитку формату поглибленого співробітництва між ЄС і країнами-партнерами, які уклали угоди про асоціацію.

У ході зустрічі українська сторона висловила думку, що подальший розвиток інтеграційних процесів повинен бути спрямований на участь України у спільному ринку Евросоюзу, особливо в області цифрових комунікацій та енергетики, а також на роботу з усунення нетарифних обмежень у торгівлі.

Також була висловлена стурбованість щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Було відзначено, що газопровід не є "бізнес-проектом", а "інструментом політичного шантажу Російської Федерації".

Заступник міністра повідомила про необхідність визначення перспективи поглиблення економічної інтеграції для трьох асоційованих партнерів після 2020 року.

У свою чергу посли ще раз підтвердили лідируючу роль України в "Східному партнерстві". Також вони відзначили прогрес України у здійсненні реформ та ефективне запровадження безвізового режиму. Підтвердили, що контакти між людьми, в тому числі через освіту, молодь, культурні та наукові обміни і мобільність, зближують суспільства.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в контексті розвитку "Східного партнерства" після 2020 року важливим елементом ініціативи має стати поглиблення галузевої взаємодії між ЄС і трьома асоційованими партнерами з метою їх подальшої галузевої інтеграції в ЄС.