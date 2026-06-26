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Послугу перенесення мобільних номерів в Україні призупинять: коли та чому

11:55 26.06.2026 Пт
2 хв
Скільки триватиме така "пауза"
aimg Ірина Гамерська
Фото: Перенесення мобільних номерів в Україні зупинять (Getty Images)

В Україні наприкінці червня призупинять послуги перенесення мобільних номерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Причина призупинення:

Зупинка пов’язана з необхідністю проведення обслуговування обладнання адміністратора централізованої бази даних (ЦБД). Це рішення ухвалено на підставі звернення державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

Графік призупинення послуги:

Процес перенесення номерів буде недоступний з 08:30 29 червня по 17:30 1 липня 2026 року.

Відновлення роботи:

Послугу знову буде доступно для абонентів з 08:30 2 липня 2026 року.

Що таке послуга перенесення номера (MNP)?

Це можливість абонента перейти від одного постачальника мобільних послуг до іншого, зберігаючи при цьому свій номер разом із кодом мережі. Ваш номер завжди залишається з вами.

Як перенести номер (у звичайному режимі):

  • Подати заяву на перенесення номера до обраного постачальника-отримувача.
  • Укласти письмовий договір та отримати нову SIM-картку (або USIM, e-SIM).
  • Почати користуватися своїм номером у нового оператора.

Хто забезпечує роботу системи?

Функції адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів здійснює державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР). Воно забезпечує технічну роботу бази, моніторинг обміну даними між операторами, а також захист інформації.

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