Послугу перенесення мобільних номерів в Україні призупинять: коли та чому

В Україні наприкінці червня призупинять послуги перенесення мобільних номерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.
Причина призупинення:
Зупинка пов’язана з необхідністю проведення обслуговування обладнання адміністратора централізованої бази даних (ЦБД). Це рішення ухвалено на підставі звернення державного підприємства "Український державний центр радіочастот".
Графік призупинення послуги:
Процес перенесення номерів буде недоступний з 08:30 29 червня по 17:30 1 липня 2026 року.
Відновлення роботи:
Послугу знову буде доступно для абонентів з 08:30 2 липня 2026 року.
Це можливість абонента перейти від одного постачальника мобільних послуг до іншого, зберігаючи при цьому свій номер разом із кодом мережі. Ваш номер завжди залишається з вами.
Як перенести номер (у звичайному режимі):
Функції адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів здійснює державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР). Воно забезпечує технічну роботу бази, моніторинг обміну даними між операторами, а також захист інформації.