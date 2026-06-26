Услугу переноса мобильных номеров в Украине приостановят: когда и почему

Причина приостановки:

Остановка связана с необходимостью проведения обслуживания оборудования для администратора централизованной базы данных (ЦБД). Это решение было принято на основании обращения государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

График приостановки услуги:

Процесс переноса номеров будет недоступен с 08:30 29 июня до 17:30 1 июля 2026 года.

Восстановление работы:

Услуга снова будет доступна для абонентов с 08:30 2 июля 2026 года.

Что такое услуга переноса номера (MNP)?

Это возможность для абонентов перейти от одного поставщика мобильных услуг к другому, сохраняя при этом свой номер вместе с кодом сети. Ваш номер всегда остается с вами.

Как перенести номер (в обычном режиме):

Подать заявление на перенос номера избранному поставщику-получателю.

Заключить письменный договор и получить новую SIM-карту (или USIM, e-SIM).

Начать воспользоваться своим номером у нового оператора.

Кто обеспечивает работу системы?

Функции администратора централизованной базы данных перенесенных номеров осуществляет государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР). Она обеспечивает техническую работу базы, мониторинг обмена данными между операторами, а также защиту информации.