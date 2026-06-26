Услугу переноса мобильных номеров в Украине приостановят: когда и почему

В Украине в конце июня приостановят услуги по переносу мобильных номеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.
Причина приостановки:
Остановка связана с необходимостью проведения обслуживания оборудования для администратора централизованной базы данных (ЦБД). Это решение было принято на основании обращения государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".
График приостановки услуги:
Процесс переноса номеров будет недоступен с 08:30 29 июня до 17:30 1 июля 2026 года.
Восстановление работы:
Услуга снова будет доступна для абонентов с 08:30 2 июля 2026 года.
Это возможность для абонентов перейти от одного поставщика мобильных услуг к другому, сохраняя при этом свой номер вместе с кодом сети. Ваш номер всегда остается с вами.
Как перенести номер (в обычном режиме):
Функции администратора централизованной базы данных перенесенных номеров осуществляет государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР). Она обеспечивает техническую работу базы, мониторинг обмена данными между операторами, а также защиту информации.