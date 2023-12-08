Послуги для водіїв і не тільки. Мінцифри заінтригувало новинками напередодні Diia Summit

Міністерство цифрової трансформації України презентує низку новинок у "Дії" на Diia Summit. Захід відбудеться 19 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
У відомстві зазначають, що на Diia Summit традиційно буде презентація революційних послуг. Одна з них, на яку чекають найбільше, - перереєстрація авто у додатку "Дія".
Також планується оновлення карти з "Пунктами незламності", автоматичні зміни до ФОП та "є-Підприємець".
Команда Мінцифри також презентує 19 грудня послуги для моряків та новий дизайн "Дії" - додаток буде ще зручнішим, функціональнішим та сучаснішим.
У презентації на Diia Summit візьмуть участь профільні міністри та партнери.
Нагадаємо, цього року для українців додали послугу заміни посвідчення водія в "Дію".
Для цього необхідно виконати наступні дії:
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