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Послуги для водіїв і не тільки. Мінцифри заінтригувало новинками напередодні Diia Summit

Фото: Мінцифри заінтригувало новинками напередодні Diia Summit (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство цифрової трансформації України презентує низку новинок у "Дії" на Diia Summit. Захід відбудеться 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

У відомстві зазначають, що на Diia Summit традиційно буде презентація революційних послуг. Одна з них, на яку чекають найбільше, - перереєстрація авто у додатку "Дія".

Також планується оновлення карти з "Пунктами незламності", автоматичні зміни до ФОП та "є-Підприємець".

Команда Мінцифри також презентує 19 грудня послуги для моряків та новий дизайн "Дії" - додаток буде ще зручнішим, функціональнішим та сучаснішим.

У презентації на Diia Summit візьмуть участь профільні міністри та партнери.

Послуги для водіїв у "Дії"

Нагадаємо, цього року для українців додали послугу заміни посвідчення водія в "Дію".

Для цього необхідно виконати наступні дії:

  • виберіть у меню "Послуги" і натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському і виберіть "Замінити посвідчення";
  • виберіть причину заміни документа;
  • підтвердьте чи вкажіть місце реєстрації проживання;
  • виберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик + цифрове (звичайний формат);
  • оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;
  • підтвердьте або вкажіть контактну інформацію;
  • підпишіть заяву;
  • сплатіть послугу;

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водіїМінцифраДия