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Послуга «Замовлення готівкової валюти» в ПУМБ Online для купівлі в касі банку

 

Відтепер, клієнти ПУМБ гарантовано можуть придбати готівкову валюту на суму від 500 до 9000 USD/EUR у касі за умови попереднього бронювання у додатку ПУМБ Online. Замовити та придбати валюту можна в сумі кратній 100. Зверніть увагу, що замовлена валюта видається лише крупними купюрами.

Для замовлення готівкової валюти для купівлі в касі через мобільний додаток ПУМБ Online, клієнтам необхідно:

  • перейти в меню «Більше» - «Додаткові послуги»
  • обрати «Замовити готівкову валюту» та ознайомитись з лімітами та комісією за послугу
  • зазначити потрібну суму та валюту для замовлення
  • обрати відділення та зручну дату для купівлі валюти
  • оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку щодо візиту у відділення
  • завітати до обраного відділення та придбати готівкову валюту. Деталі та статус замовлення доступні в архіві.

Залишились запитання? Радимо переглянути відео як замовити готівкову валюту для купівлі у обраному відділенні банку за допомогою сервіса «Замовлення готівкової валюти» в ПУМБ Online.

Ще досі не є клієнтом ПУМБ? Усе, що необхідно зробити – встановити на смартфон додаток ПУМБ Online (Android або іOS) та зареєструватися за допомогою цифрових документів. Після цього користувач може відкрити та активувати дебетову карту і 24/7 вирішувати свої щоденні фінансові питання.

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