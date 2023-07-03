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Сервис «Заказ наличной валюты» в ПУМБ Online для покупки в кассе банка

 

Теперь клиенты ПУМБ гарантированно могут приобрести наличную валюту на сумму от 500 до 9000 USD/EUR в кассе при условии предварительного бронирования в приложении ПУМБ Online. Заказанная валюта выдается только крупными купюрами и в сумме кратной 100.

Для заказа наличной валюты для покупки в кассе через мобильное приложение ПУМБ Online, клиентам необходимо:

  • перейти в меню «Больше» – «Дополнительные услуги»
  • выбрать «Заказать наличную валюту» и ознакомиться с лимитами и комиссией за услугу
  • указать нужную сумму и валюту для заказа
  • выбрать отделение и удобную дату для покупки валюты
  • оплатить комиссию и дождаться сообщения от банка о визите в отделение
  • посетить выбранное отделение и приобрести наличную валюту. Подробности и статус заказа доступны в архиве.

Остались вопросы? Советуем просмотреть видео как заказать наличную валюту для покупки в выбранном отделении банка с помощью сервиса «Заказ наличной валюты» в ПУМБ Online.

Еще не клиент ПУМБ? Все, что необходимо сделать чтобы присоедниться к семье банка – установить на смартфоне приложение ПУМБ Online (Android или iOS) и зарегистрироваться с помощью цифровых документов. После этого пользователь может открыть и активировать дебетовую карту и решать свои ежедневные финансовые вопросы.

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