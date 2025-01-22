Послуга "єВідновлення" повернулась в "Дію"

Послуга "єВідновлення" знову повертається в "Дію". Українці можуть подавати заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла в застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram .

Також він запросив доєднатись до програми бізнеси, які продають будматеріали або надають ремонтні послуги. Деталі можна знайти за посиланням .

Кошти з картки можна витратити на будівельні матеріали або оплату послуг підрядників, які допоможуть відновити вашу оселю.

За його словами, першочергово компенсації отримають

"Якщо ваше житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій, подавайте заявку на отримання державної допомоги в "Дії", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, що днями на порталі "Дія" відновили послугу закриття ФОП. Це можна знову зробити з мінімальним часом очікування.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, у грудні стало відомо про масштабну кібератаку на державні реєстри.

Унаслідок цього частина послуг на порталі "Дія" були недоступні. Це, зокрема, стосувалося сервісів, пов'язаних із ФОП.

Детально про одну з наймасштабніших кібератак - у матеріалі РБК-Україна.

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