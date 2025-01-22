Услуга "еВідновлення" вернулась в "Дію"
Услуга "еВідновлення" снова возвращается в "Дію". Украинцы могут подавать заявки на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья в приложении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Если ваше жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий, подавайте заявку на получение государственной помощи в "Дії", - подчеркнул Федоров.
По его словам, в первую очередь компенсации получат
- военнослужащие,
- многодетные семьи,
- люди с инвалидностью.
Средства с карты можно потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчиков, которые помогут восстановить ваш дом.
"Услуга актуальна для подконтрольных территорий Украины", - добавил министр.
Также он пригласил присоединиться к программе бизнесы, которые продают стройматериалы или предоставляют ремонтные услуги. Детали можно найти по ссылке.
Напомним, что на днях на портале "Дія" восстановили услугу закрытия ФЛП. Это можно снова сделать с минимальным временем ожидания.
Кибератака на госреестры
Напомним, в декабре стало известно о масштабной кибератаке на государственные реестры.
В результате часть услуг на портале "Дія" были недоступны. Это, в частности, касалось сервисов, связанных с ФЛП.
Подробно об одной из самых масштабных кибератак - в материале РБК-Украина.
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