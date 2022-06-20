Послу России запретили ходить в парламент Британии

Согласно с сообщением, разосланным спикером палаты представителей и лордом-спикером, послу России в Великобритании Андрею Келину запрещено находиться в здании парламента в Вестминстере "до дальнейшего уведомления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Запрет также распространяется на всех других аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании, действует неофициально с того времени, как в феврале Россия начала вторжение в Украину.

Однако только сейчас это впервые было письменно подтверждено.

В нем говорится, что Андрей Келин, как официально аккредитованный представитель правительства России, не будет допущен в парламент до особого распоряжения.