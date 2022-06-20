RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Послу Росії заборонили ходити в парламент Британії

Фото: Андрій Келін. посол Росії у Великобританії (mid.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

Згідно з повідомленням, розісланим спікером палати представників і лордом-спікером, послу Росії у Великій Британії Андрію Келіну заборонено перебувати в будівлі парламенту у Вестмінстері "до подальшого повідомлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Заборона, яка також поширюється на всіх інших акредитованих російських дипломатів та офіційних осіб у Великій Британії, діє неофіційно з того часу, як у лютому Росія почала вторгнення в Україну.

Проте лише зараз це вперше було письмово підтверджено.

У ньому йдеться, що Андрій Келін, як офіційно акредитований представник уряду Росії, не буде допущений в парламент до особливого розпорядження.

Тим часом уряд Британії спрощує правила для в'їзду неповнолітніх українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія