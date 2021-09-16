Послу Китая запретили вход в британский парламент. Причиной стали санкции, которые его страна ввела против ряда британских депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Отмечается, что посол КНР в Великобритании должен был посетить Палату общин в рамках мероприятия, организованного межпартийной группой за развитие сотрудничества с Китаем.

Однако, пятеро депутатов и двое членов Палаты лордов, которым сейчас грозят санкции со стороны Китая, обжаловали это приглашение. В результате спикеры обеих парламентских палат заявили, что присутствие посла КНР в парламенте будет "неуместным".