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Послу Китая запретили вход в британский парламент

Автор: Анна Полисученко

Послу Китая запретили вход в британский парламент. Причиной стали санкции, которые его страна ввела против ряда британских депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что посол КНР в Великобритании должен был посетить Палату общин в рамках мероприятия, организованного межпартийной группой за развитие сотрудничества с Китаем.

Однако, пятеро депутатов и двое членов Палаты лордов, которым сейчас грозят санкции со стороны Китая, обжаловали это приглашение. В результате спикеры обеих парламентских палат заявили, что присутствие посла КНР в парламенте будет "неуместным".

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