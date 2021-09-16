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Послу Китаю заборонили вхід до британського парламенту

Автор: Анна Полисученко

Послу Китаю заборонили вхід до британського парламенту. Причиною стали санкції, які його країна ввела проти низки британських депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Відзначається, що посол КНР у Великобританії повинен був відвідати Палату громад в рамках заходу, організованого міжпартійною групою за розвиток співпраці з Китаєм.

Однак, п'ятеро депутатів і двоє членів Палати лордів, яким зараз загрожують санкції з боку Китаю, оскаржили це запрошення. В результаті спікери обох парламентських палат заявили, що присутність посла КНР в парламенті буде "недоречною".

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