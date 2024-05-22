Послы ЕС утвердили новые санкции против России, - СМИ
Послы Европейского союза (ЕС) согласовали новые санкции против Российской Федерации из-за нарушений прав людей в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка.
"Послы ЕС только что утвердили новый режим санкций против нарушений прав человека в России - неофициально названный в честь Навального (Алексей Навальный, - ред.)", - написал Йозвяк.
Журналист отметил, что в список уже попали 19 физических, а также 1 юридическое лицо, которые несут ответственность за смерть Навального.
Санкции против России
Навальный скончался 16 февраля во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк". Там он отбывал свой трехлетний срок заключения. Как заявили в России, вероятной причиной смерти стал отрыв тромба. Смерть Навального вызвала возмущение среди официальных лиц Запада и спровоцировала введение новых санкций против страны-террориста.
Детальнее о смерти оппозиционера - в материале РБК-Украина.
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