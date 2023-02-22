Посли ЄС впевнені, що 10-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалений, - CNN

"Посли ЄС досягли прогресу в низці технічних питань у середу вдень, сказав дипломат, але все ще є деякі елементи, що потрібно уточнити”, - йдеться у повідомленні.

Це стосується, зокрема, вимог до звітності та імпортних квот на певні товари.

Керівник блоку Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що новий раунд санкцій проти Москви буде спрямований на російську торгівлю та технології, що розпалюють війну в Україні.

Виступаючи під час прес-конференції в Києві, фон дер Ляєн сказала, що блок прагне опублікувати пакет, обсяг якого становитиме 10,8 мільярда доларів (10 мільярдів євро) до цієї п’ятниці.