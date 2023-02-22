Послы ЕС уверены, что 10 пакет санкций против России будет принят, - CNN

"Послы ЕС достигли прогресса в ряде технических вопросов в среду днем, сказал дипломат, но все еще есть некоторые элементы, которые нужно уточнить", - говорится в сообщении.

Это касается, в частности, требований к отчетности и импортным квотам на определенные товары.

Руководитель блока Урсула фон дер Ляен ранее заявляла, что новый раунд санкций против Москвы будет направлен на российскую торговлю и разжигающие войну в Украине технологии.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, фон дер Ляен сказала, что блок стремится опубликовать пакет, объем которого составит 10,8 миллиарда долларов (10 миллиардов евро) до этой пятницы.