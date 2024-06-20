UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головування Бельгії в ЄС у Twitter.

"Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.

Санкції ЄС проти Росії

Від початку масштабного вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже 13 пакетів санкцій, спрямованих на ослаблення російської економіки і військових можливостей. Робота над 14-м пакетом санкцій у самому розпалі, і в нього, як очікується, увійдуть нові обмеження проти 21 російської компанії.

Крім посилення санкцій, за словами глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, новий пакет також спрямований на те, щоб зробити обхід існуючих обмежень складнішим для бізнесу.

Крім цього, раніше повідомлялося, що посли ЄС не могли затвердити новий пакет обмежень проти Росії через те, що його заблокувала Німеччина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзСанкції проти РосіїРосійська ФедераціяВійна Росії проти України