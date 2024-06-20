Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ

Санкції ЄС проти Росії

Від початку масштабного вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже 13 пакетів санкцій, спрямованих на ослаблення російської економіки і військових можливостей. Робота над 14-м пакетом санкцій у самому розпалі, і в нього, як очікується, увійдуть нові обмеження проти 21 російської компанії.

Крім посилення санкцій, за словами глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, новий пакет також спрямований на те, щоб зробити обхід існуючих обмежень складнішим для бізнесу.

Крім цього, раніше повідомлялося, що посли ЄС не могли затвердити новий пакет обмежень проти Росії через те, що його заблокувала Німеччина.

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