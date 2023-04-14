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Посли ЄС наступного тижня схвалять санкції проти осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову

Фото: Посли ЄС наступного тижня схвалять санкції проти осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Посли Європейського союзу наступного тижня схвалять санкції проти осіб і компаній, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Наступного тижня посли ЄС мають дати зелене світло новому режиму санкцій, спрямованих проти осіб та організацій, які намагаються дестабілізувати Молдову. Міністри закордонних справ ЄС мають затвердити рамки на зустрічі 24 квітня. Імена буде додано пізніше", - написав він.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.

До цього українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, метою якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

У свою чергу, Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки щодо планів Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.

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