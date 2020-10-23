"Послезавтра" Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Послезавтра будет важный день для нашей страны. Надеемся, что он не превратится на события, как в одноименном фильме. К чему приведут местные выборы: катастрофе или расцвету Украины?

Кому адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде?

Сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги?

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Кира Рудык, глава партии “Голос”;

Олег Ляшко, лидер “Радикальной партии”;

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, “Европейская солидарность”;

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана”;

Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии “Пропозиция”;

Андрей Садовой, мэр Львова;

Олег Синютка, народный депутат, "Европейская солидарность";

Александр Сенкевич, мэр Николаева;

Татьяна Домбровская, глава ОО "Будущее Николаева";

Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины;

Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало.

Они говорят, а решает народ.