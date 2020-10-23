"Послезавтра" Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Послезавтра будет важный день для нашей страны. Надеемся, что он не превратится на события, как в одноименном фильме. К чему приведут местные выборы: катастрофе или расцвету Украины?
Кому адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде?
Сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги?
Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Кира Рудык, глава партии “Голос”;
Олег Ляшко, лидер “Радикальной партии”;
Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, “Европейская солидарность”;
Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана”;
Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии “Пропозиция”;
Андрей Садовой, мэр Львова;
Олег Синютка, народный депутат, "Европейская солидарность";
Александр Сенкевич, мэр Николаева;
Татьяна Домбровская, глава ОО "Будущее Николаева";
Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины;
Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало.
Они говорят, а решает народ.