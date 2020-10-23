"Післязавтра" Сьогодні в 21.00 у Свободі Слова Савіка Шустера

Післязавтра буде важливий день для нашої країни. Сподіваємося, що він не перетвориться на події, як в однойменному фільмі. До чого призведуть місцеві вибори: катастрофи чи розквіту України?
Кому був адресований виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді?
Скільки українців готові віддати свій голос за гроші?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга Народу”;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;
Кіра Рудик, голова партії “Голос”;
Олег Ляшко, лідер “Радикальної партії”;
Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, “Європейська солідарність”;
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер партії “Українська стратегія Гройсмана”;
Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії “Пропозиція”;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Олег Синютка, народний депутат, "Європейська солідарність";
Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва;
Тетяна Домбровська, голова ГО "Майбутнє Миколаєва";
Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів України;
Вероніка Цепкало, дружина та лідер штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала.
Вони говорять, а вирішує народ.