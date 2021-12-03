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Последствия стихии. Во Львовской области снегопады оставили без света более 200 населенных пунктов

Автор: Ольга Белей

Во Львовской области 121 населенный пункт полностью и 92 частично остались без электричества из-за снегопадов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел корпоративных связей "Львовоблэнерго".

"По состоянию на 09:00 вследствие непогоды обесточены 49 линий напряжением 6-10 кВ полностью и 12 - частично, 121 населенный пункт полностью и 92 - частично", - говорится в сообщении компании.

В частности в ведомстве отмечают, что без света остались:

  • Карпатский РЭС (Старосамборский, Самборский, Турковский участок),
  • Южном РЭС (Сколевский, Стрыйский, Бориславский, Дрогобыческий участки),
  • Центральном РЭС (Пустомытовский, Николаевский, Перемышлянский, Жидачевский участки),
  • Западном РЭС (Яворовский участок),
  • Северном РЭС (Каменка-Бугскийучасток),
  • Восточном РЭС (Бродовский учаток).

В "Львовоблэнерго" уточнили, что для ликвидации последствий стихии задействован 221 сотрудник компании и привлечены 100 единиц техники.

Напомним, синоптики объявили, что сегодня в Карпатах - сильный снег (II уровень опасности, оранжевый). Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах - местами к прекращению) движения транспорта на дорогах и улицах.

Снег и гололедица - в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

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