Последствия сбоя. Telegram вчера принял более 70 млн "беженцев" с других платформ

Во время вчерашнего сбоя в работе соцсетей компании Facebook, который задел и другие платформы, миллионы пользователей перешли в Telegram. Вчера мессенджер пополнился на более 70 млн пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя Telegram Павла Дурова.
"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и мы за один день приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ... Однако, некоторые пользователи Америки могли чувствовать более медленную скорость, чем обычно, поскольку миллионы пользователей с этих континентов спешили одновременно зарегистрироваться в Telegram", - отметил Дуров.
Напомним, вчера в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, который длился 6 часов.
Как писало РБК-Украина, сегодня основатель Facebook извинился перед пользователями.