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Последствия ракетного удара в Каменском: разбита железнодорожная станция, один человек пострадал

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Украина, Среда 04 мая 2022 14:35
Последствия ракетного удара в Каменском: разбита железнодорожная станция, один человек пострадал Фото: ракетный удар в Днепропетровской области (nationalinterest.org)
Автор: Евгений Прокопенко

3 мая 2022 года, примерно в 20:00, вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили ракетный обстрел Каменского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру Днепропетровской области.

В результате обстрела повреждена инфраструктура железнодорожной станции, один человек госпитализирован в больницу.

"Любые военные объекты на данной территории отсутствуют. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели", - сообщает прокуратура.

Напомним, российские военные нанесли несколько ударов по Днепропетровской области.

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