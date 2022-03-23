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Последствия обстрелов нескольких районов Киева: фоторепортаж

Последствия обстрелов 23 марта в Киеве (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

В среду, 23 марта, ранним утром оккупантские войска вновь ударили по столице Украины, осуществив ракетный обстрел в направлении спальных районов Киева. В результате падений сбитой ракеты пострадали несколько жилых объектов и складские помещения.

РБК-Украина показывает последствия обстрелов в Святошинском и Шевченковском районах Киева в фоторепортаже Getty Images.

Четвертую неделю вражеские войска периодически наносят удары по столице Украины. Так, во время бомбардировок 23 марта были повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Около 7:30 утра в службу ГСЧС поступило несколько сообщений о возгорании и разрушении домов в Шевченковском районе столицы.

По нескольким адресам района, в результате вражеских обстрелов, произошло частичное разрушение домов в частном секторе с последующим горением и разрушение 5-ти и 16-этажных жилых домов без последующего горения.

Кроме того, в результате попадания снаряда пожар возник в складском помещении.

По состоянию на 11:00 возгорания ликвидированы.

В настоящее время сотрудниками ДСНС Продолжаются работы по разборке конструкций.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 28-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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