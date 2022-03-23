RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наслідки обстрілів кількох районів Києва: фоторепортаж

Наслідки обстрілів 23 березня в Києві (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

У середу, 23 березня, рано вранці окупантські війська знову вдарили по столиці України, здійснивши ракетний обстріл у напрямку спальних районів Києва. В результаті падінь збитої ракети постраждали кілька житлових об'єктів і складські приміщення.

РБК-Україна показує наслідки обстрілів у Святошинському та Шевченківському районах Києва у фоторепортажі Getty Images.

Четвертий тиждень ворожі війська періодично завдають ударів по столиці України. Так, під час бомбардувань 23 березня були пошкоджені будівлі в Святошинському та Шевченківському районах.

Близько 7:30 ранку до служби ДСНС надійшло кілька повідомлень про загоряння та руйнування будинків у Шевченківському районі столиці.

За кількома адресами району, в результаті ворожих обстрілів, сталося часткове руйнування будинків у приватному секторі з подальшим горінням і руйнування 5-ти і 16-поверхових житлових будинків без подальшого Gorenje.Gorenje.

Крім того, в результаті попадання снаряда пожежа виникла в складському приміщенні.

Станом на 11: 00 загоряння ліквідовано.

В даний час співробітниками ДСНС тривають роботи з розбирання конструкцій.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЗбройні сили УкраїниДСНСВійна Росії проти України