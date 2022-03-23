Наслідки обстрілів кількох районів Києва: фоторепортаж

Четвертий тиждень ворожі війська періодично завдають ударів по столиці України. Так, під час бомбардувань 23 березня були пошкоджені будівлі в Святошинському та Шевченківському районах.

Близько 7:30 ранку до служби ДСНС надійшло кілька повідомлень про загоряння та руйнування будинків у Шевченківському районі столиці.

За кількома адресами району, в результаті ворожих обстрілів, сталося часткове руйнування будинків у приватному секторі з подальшим горінням і руйнування 5-ти і 16-поверхових житлових будинків без подальшого Gorenje.Gorenje.

Крім того, в результаті попадання снаряда пожежа виникла в складському приміщенні.

Станом на 11: 00 загоряння ліквідовано.

В даний час співробітниками ДСНС тривають роботи з розбирання конструкцій.