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Последствия непогоды в Украине: остаются обесточенными десятки населенных пунктов

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Львовская область, Четверг 16 декабря 2021 08:09
Последствия непогоды в Украине: остаются обесточенными десятки населенных пунктов Фото: без света остались 44 населенных пункта во Львовской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Украине без света остаются 44 населенных пункта в одни области. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, по состоянию на утро,16 декабря в результате осложнения погодных условий, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 44 населенных пункта во Львовской области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что сегодня в северных областях Украины ожидаются небольшие дожди, а на западе - с мокрым снегом. Местами синоптики прогнозируют туман, а на дорогах гололедица.

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