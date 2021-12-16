Последствия непогоды в Украине: остаются обесточенными десятки населенных пунктов
Фото: без света остались 44 населенных пункта во Львовской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине без света остаются 44 населенных пункта в одни области. Причиной тому является ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Так, по состоянию на утро,16 декабря в результате осложнения погодных условий, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 44 населенных пункта во Львовской области.
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, что сегодня в северных областях Украины ожидаются небольшие дожди, а на западе - с мокрым снегом. Местами синоптики прогнозируют туман, а на дорогах гололедица.