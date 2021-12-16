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Туман, дожди, а на дорогах - гололедица: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 16 декабря 2021 06:00
Туман, дожди, а на дорогах - гололедица: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 16 декабря будет с дождями, туманом и гололедом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 декабря в северных областях ожидаются небольшие дожди, а на западе - с мокрым снегом. Местами синоптики прогнозируют туман, а на дорогах гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях температура воздуха днем составит +1 +4, ночью от -1 до +2. Дождливо, а в Карпатах - с мокрым снегом.

На севере страны днем ожидается до +1 +4 градусов, а ночью -2 +2 градуса. Днем дожди.

В восточных областях столбики термометра днем покажут +1 +3 градуса, а ночью от -1 до +2. Без осадков.

На юге страны температура воздуха днем составит +3 +5 градусов, ночью от 0 до +2. Осадков также не прогнозируется.

В центральных областях днем от +1 до +4 градусов, ночью от -1 до +2. Без осадков.

Туман, дожди, а на дорогах - гололедица: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве сегодня синоптики прогнозируют днем дожди, а ночью без осадков. Температура воздуха составит +2 +4 градуса днем, а ночью от -1 до +1.

Туман, дожди, а на дорогах - гололедица: прогноз погоды на сегодня

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