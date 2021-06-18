Последствия непогоды: в Украине обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях

По состоянию на утро 18 июня, из-за осложнения погодных условий, без света остались 80 населенных пунктов в 5 регионах Украины. В результате чего сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

В ГСЧС отмечают, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации ведомства, в результате сильных порывов ветра и грозы обесточенными остались населенные пункты в следующих областях: Днепропетровская - 36, Кировоградская - 24, Донецкая - 16, Киевская - 2 и Сумская - 2.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 июня в городе Днепр произошел сильный ливень, который затопил улицы.

Добавим, что сегодня дожди накроют восток и юг Украины, а в других регионах будет сухо, ожидается высокая температура воздуха.