ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Последствия непогоды: в Украине обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях

Новина українською →
Украина, Пятница 18 июня 2021 09:22
Последствия непогоды: в Украине обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях Фото: в Украине обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро 18 июня, из-за осложнения погодных условий, без света остались 80 населенных пунктов в 5 регионах Украины. В результате чего сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По информации ведомства, в результате сильных порывов ветра и грозы обесточенными остались населенные пункты в следующих областях: Днепропетровская - 36, Кировоградская - 24, Донецкая - 16, Киевская - 2 и Сумская - 2.

В ГСЧС отмечают, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 июня в городе Днепр произошел сильный ливень, который затопил улицы.

Добавим, что сегодня дожди накроют восток и юг Украины, а в других регионах будет сухо, ожидается высокая температура воздуха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр обесточен ветер гроза
NEWS
Ливень затопил улицы Днепра
Ливень затопил улицы Днепра
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами