Наслідки непогоди: в Україні знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях

Станом на ранок, 18 червня, через ускладнення погодних умов, без світла залишились 80 населених пунктів у 5 регіонах України. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

У ДСНС зазначають, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією відомства, в результаті сильних поривів вітру та грози знеструмленими залишилися населені пункти у таких областях: Дніпропетровська - 36, Кіровоградська - 24, Донецька - 16, Київська - 2 та Сумська - 2.

Нагадаємо, що у ніч з 17 на 18 червня у місті Дніпро сталась сильна злива, яка затопила вулиці.

Додамо, що сьогодні дощі накриють схід та південь України, а в інших регіонах буде сухо, очікується висока температура повітря.