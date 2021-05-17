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Последствия непогоды в Украине: 120 населенных пунктов в пяти областях остались без света

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине на протяжении воскресенья, 16 мая, наблюдалось ухудшение погодных условий. В результате непогоды без света остались 120 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, вчера наблюдались сильные порывы ветра и дождь. В связи с этим произошло отключение электроснабжения в Днепропетровской (59 населенных пунктов), Херсонской (29), Кировоградской (27), Черкасской (3) и Житомирской (2) областях. Причиной отключения света стало срабатывание системы автоматической защиты Линии электропередачи (ЛЭП).

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - отметили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины сохранится непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за града, грозы и шквального ветра.

Отметим, с 17 мая в Украине прогнозировали существенное ухудшение погоды. На страну надвинется циклон, который принесет дожди, временами грозы и снижение температуры воздуха.

До конца мая в Украине ожидаются значительные осадки в виде дождей, иногда сильных ливней и гроз. Также ожидаются температурные "качели" с относительным похолоданием в определенные дни.

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