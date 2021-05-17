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Град и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 08:34
Град и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Сегодня в большинстве областей, а также в Киеве, будет град.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области сегодня грозы (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра сообщается, что сегодня все области накроет гроза и дожди. На западе страны будет +18+22, а ночью +10+13. На востоке страны будет жара, днем ожидается +26+29, а ночью +12+16.

В центральных и южных областях будет +19+24, а ночью +11+15. В Киеве сегодня тоже гроза с дождем. Днем будет +19+21, а ночью +11+13.

Град и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Напомним, циклон несет в Украину грозы и похолодание.

Кроме того, ранее синоптики рассказали, когда Украину ждет потепление.

Отметим, синоптики дали прогноз до конца мая.

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