Последствия непогоды в Николаевской области: повреждены кровли 257 жилых домов

В Николаевской области в результате непогоды повреждены кровли 257 жилых домов и свыше 200 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что шквалистый ветер разрушил большое количество конструктивных элементов зданий, сооружений и рекламных конструкций.

"В результате непогоды повреждены кровли 257 жилых домов, из которых 53 многоэтажных, более 200 объектов социальной инфраструктуры, из которых 47 учреждений образования, 32 детских учебных заведения, 11 учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, ветер повалил более 300 деревьев. Также непогода повредила понтонный пешеходный мост и понтонный Аляудский мост через реку Ингул.

"Для ликвидации последствий с начала осложнения погодных условий подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 101 раз привлекались к проведению аварийно-восстановительных и спасательных работ (проведено спиливание 117 деревьев, снесено 26 аварийных конструктивных элементов зданий и разблокировано 8 автомобилей). Всего привлечено 70 единиц техники, 251 спасатель. В том числе за сутки привлекались 47 раз: распилили и убрали 33 дерева, снесено 14 аварийных конструктивных элементов зданий", - сообщили в ГСЧС.

В настоящее время в регионе обследуют поврежденные объекты и подсчитывают убытки от непогоды.

Напомним, из-за непогоды в Украине 25 февраля погиб один человек. Травмировались люди в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье.