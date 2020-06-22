Наслідки коронавірусу будуть відчуватися ще десятиліття, - ВООЗ

Фото: Тедрос Адханом Гебрейсус (who.int)

Пандемії набагато важче, ніж просто криза в охороні здоров'я

Пандемія в світі продовжує набирати обороти. Викликані нею кризи будуть відчуватися громадськістю десятиліттями.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, передає The Economic Times.

Він заявив, що пандемії набагато важче, ніж просто криза в охороні здоров'я.

"Це ще й економічна криза, і соціальна криза, а у багатьох країнах - ще й політична криза", - додав Гебрейсус.

Нагадаємо, у світі заразилися коронавірусом 9 071 982 осіб, з них 4 854 700 осіб одужали і 471 167 осіб померли.

Відзначимо, минулого тижня в Україні був ряд антирекордів по COVID-19, найбільший приріст припав на п'ятницю - був 921 новий випадок.

Втім, в Україні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що з сьогоднішнього дня в областях України рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада за новою методикою.

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Автор: Анастасия Рокитна