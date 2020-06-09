Последствия карантина: Бельгия потеряла 47 млрд евро

Экономике Бельгии прогнозируют три года потерянного роста из-за пандемии COVID-19. Только с середини марта за время карантина потери составили 47 миллиардов евро.

Об этом сообщает Reuters.

Центральный банк Бельгии заявил, что восстановление в 2021-2022 годах не сможет компенсировать прогноз снижения на 9% в этом году.

Так, валовой внутренний продукт снизится на 9% в этом году, а затем вырастет на 6,4% в 2021 году и на 2,3% в 2022 году. В итоге к концу 2022 года ВВП будет примерно на 4% ниже, чем предполагалось до пандемии.

Банк заявил, что от кризиса, вероятно, будет какое-то постоянное влияние - банкротства, переход от временной безработицы к обычной. Торговля к тому же, не возобновится, как раньше.

Долг Бельгии, который уже составляет около 100% ВВП, должен вырасти примерно до 120% из-за увеличения расходов госдарства и снижения темпов роста. В банке отмечают, что нынешняя точка кризиса самая легкая.

Напомним, Всемирный банк спрогнозировал падение мировой экономики из-за падемии на 5,2% в этом году.