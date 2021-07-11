"Последствия не за горами". Малюська назвал экспертизу по НГЗ незаконной

Министр отметил, что если ранее подобные группы активистов вымогали деньги у застройщиков, то теперь переключились на крупные предприятия, которые имеют какой-то репутационный дефект. Например, вред экологии.

"Однако реальная цель нападения - получить большой денежный куш", - уверен министр.

Давлению "неизвестных патриотов", которые обклеили забор возле его дома плакатами, Денис Малюська подвергся после того, как комиссия при Минюсте отозвала свидетельства двух экспертов.

На них поступила жалоба от адвокатов Николаевского глиноземного завода, с которого общественники пытаются взыскать огромную сумму морального вреда, основывая на экспертизе психологов.

"Заключение, от которого глаза вылезают на лоб. Эксперты в одном заключении, без каких-либо разговоров с пострадавшими установили общий размер морального вреда, причиненного 1279 лицу, оценив его в размере 1440 минимальных заработных плат для каждого такого "условно-статистического" лица", - написал Малюська.

Общий размер морального вреда, установленный судебными экспертами-психологами, - 9,2 млрд гривен. Согласованные действия активистов, суда и экспертов, по мнению представителей НГЗ, говорят о спланированной рейдерской атаке. В Минюсте это подтверждают.

"Оценка проводилась на основании распечаток из Интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактов в нарушение установленных методик и здравого смысла", - подчеркнул министр.