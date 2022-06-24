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Последствия будут катастрофическими. В Мариуполе третий день горит мусорный полигон

Фото: в Мариуполе загорелся мусорный полигон (t.me/andriyshTime)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполе загорелся законсервированный мусорный полигон. Уже третий день дым и вонь окутывает Приморский район города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Пожар на законсервированном мусорополигоне в районе ул. Флотской. Третий день дым и вонь окутывает Приморский район города. Пожар на мусорной свалке ежесекундно выбрасывает в воздух множество химического яда, который вдыхают горожане", - заявил он.

Андрющенко также добавил, что оккупанты не принимают никаких мер для ликвидации или локализации возгорания, поскольку не имеют мощностей для этого.

"Последствия такого поведения будут катострофичны. Наиболее циничная деталь - модульные дома "живого щита" строятся в беспорядочной близости от свалки на расстоянии до 1,5 километров. Вся забота оккупантов в одном флаконе", - отметил заместитель мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе до сих пор наблюдается критическая ситуация с водоснабжением. Людям приходится набирать дождевую воду.

Кроме того, российские войска начали строить модульные домики для бездомных мариупольцев. Однако, располагают их рядом с линией обороны.

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Мариуполь