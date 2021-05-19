Последний рубеж. Кто и как готовится защищать Киев "от российских танков"

Российско-украинская война на Донбассе, которая длится уже восьмой год, напоминает "замороженный конфликт". Дипломатически урегулировать вопрос до сих пор не получается, а силовой сценарий по ряду причин для украинской власти пока не в приоритете.

В апреле Россия начала стягивать войска к границам, чем активизировала вопрос не только конфликта на Востоке Украины, но и угрозы вторжения из Крыма. Кремлевские пропагандисты и их "подопечные" с ОРДЛО начали говорить, что для "защиты народа Донбасса" линию фронта надо перенести вглубь Украины. В мирных городах начали проверять бомбоубежища и состояние сил территориальной обороны.

РБК-Украина узнавало, кто станет последним рубежом перед Киевом, если на столицу "двинутся русские танки".

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Жаркий, солнечный день. Возле одного из магазинов на выезде из Киева собираются парни и девушки в военной форме. Это часть 130-го батальона территориальной обороны Киева.

Прохожие с интересом рассматривают людей в камуфляже. Среди них и офицер отделения морально-психологического обеспечения 112-й бригады территориальной обороны Сергей Огородник. Едва ли не единственный из бойцов, пришедший в защитной маске. Он тут условный "пресс-секретарь", хотя официально такой позиции нет.

Сергей рассказывает, что всего в бригаде по штату до 4 тысяч личного состава. "Каждый из 6-ти батальонов имеет до 500 человек в составе. Еженедельно тренируются обычно до 100 человек из батальона. По возможности", – отмечает он.

По словам главы теробороны Украины Анатолия Баргилевича, "контракт резервиста" с его подразделениями подписали около 8 тысяч украинцев. Сейчас в Украине создано 25 бригад территориальной обороны – по одной в каждой области и в Киеве, рассказывал он DW.

Одна из них сегодня едет на тренировку.

Бойцы теробороны расходятся по автомобилям, на которых своими силами добираются на "базу". Сегодня погода теплая, впервые за долгое время, солнечно. Но для этих парней и девушек – это, скорее, "минус". На "базе" они надевают экипировку, в которой уже жарко, а впереди несколько часов тренировок.

Перед общим сбором бойцам раздают страйкбольные ружья. Кто-то из дома привез охотничье оружие, но таких мало.

"Мы сейчас делаем группу минометов, потому что нам обещали американские имитационные минометы, но еще не привезли. Будут стрелять на 100 метров. Представляете?", – хвастается один из участников теробороны Влад, который в обычной жизни работает инженером на стройке.

Рядом с Владом стоит, на первый взгляд малопримечательный молодой парень. В экипировке они все "на одно лицо", но военного с позывным "Сепар" здесь знают все, в том числе из-за его шуток.

"Народное ополчение Донбасса пришло получать гранату", – подходит, шутя, мужчина к месту раздачи оружия.

Он перебрался в Киев из Донецка через полтора года после начала войны. Там парень работал в детской поликлинике, открыл фитнес-клуб. Но с началом боевых действий потерял все. Перебрался в Киев и теперь он один из бойцов теробороны Направляется, вместе с другими, к месту учений.

Здесь атмосфера военизированная. Место сбора – заброшенное и забытое всеми здание. Его даже брали инсценированным "штурмом". Недалеко от него видна башня, выполняющая роль маяка. Все остальное – деревья и холмы. Единственное, что напоминает мирное время – чириканье птиц и шутки бойцов.

Основной состав подразделения разбивают на две группы, которые начинают тренировку с разминки и оттачивания индивидуального боевого навыка.

"Первая шеренга направо. Вторая кругом. Пошли на солнышко", – шутит командир.

Начинается разминка. Шея, руки, ноги, "тазик". В экипировке тяжело, еще и под солнечными лучами, но бойцы привыкли.

Они собираются каждую субботу. Некоторые из них служат еще с 2014 года. Как, например, военный с позывным "Яр". Высокий и подтянутый мужчина, из-под его шлема виднеется седые волосы, но он даст фору многим молодым юношам. Хотел служить в армии, однако не взяли из-за состояния здоровья, поэтому ушел в тероборону.

"Я в подразделении роты охраны Соломенского района. Не в батальоне. У нас свои задачи: обеспечение охраны районной администрации и военкомата", – рассказывает мужчина, которого в обыденной жизни знают как предпринимателя, который занимается беспилотниками.

Рядом с ним в таком же снаряжении, но с модными солнцезащитными очками стоит еще один защитник Киева. Настоящий рейнджер, только украинский. Олег подхватывает наш с "Яром" разговор о задачах теробороны. Говорит, что в случае внешнего нападения ее бойцы будут взаимодействовать с полицией, Нацгвардией и медиками для поддержания порядка в городе.

"Сегодня нас часто привлекают к тренировкам, в качестве инструкторов", – уточнил Олег.

После стягивания войск к украинским границам и запугиваний пропагандистов через российские СМИ все больше молодежи стало подписывать контракт с территориальной обороной. Некоторые из них сегодня тренируются на "базе". Новичков здесь называют рекрутами.

Они в нескольких метрах от основного состава слушают теорию. Трое мужчин и женщина учатся правильно реагировать на приказ "К бою".

"Мы не напряжены, держа оружие. Потому что так мы тратим силы, куда не надо", – объясняет им один из командиров.

Этот этап уже прошел едва ли не самый молодой боец этой бригады Ваня. Странно, что ему до сих пор не дали позывной "Студент". Парень им и является, учится в КНУ имени Тараса Шевченко на философа. В теробороне служит уже семь месяцев, перешел в основной состав. Говорит, что приняли дружески.

“Конечно, я не могу заменить человека, отслужившего срочную или который имеет полноценный контракт с ВСУ, но в случае часа "Икс" пригодится любая помощь”, – объясняет он свою мотивацию.

Пока говорим с Ваней, рядом тренируются опытные бойцы. Несмотря на профессионализм, и они не всегда правильно понимают приказы главных.

"Контакт тыл", – восклицает командир с позывным "Князь". Бойцы реагируют, но что-то идет не так, командир повторяет: "Контакт тыл".

"По стволу. Сначала ствол, а потом мы. А не наоборот", – объясняет он.

Еще одна группа, которая тренируется в нескольких десятках метров от этой, кажется, выполняет приказы лучше: более уверенно и автоматизированно.

"Контакт справа, контакт слева, контакт – тыл. Пять шагов вперед сопровождаем тыл", – приказывает командир.

Сегодня в главном составе около 30 мужчин и одна женщина – Марьяна. Ей 51 год, но на вид так и не скажешь. Вместе с экипировкой, весящей как половина женщины, Марьяна выполняет приказы наравне со всеми мужчинами. Говорит, что пошла служить в территориальную оборону, потому что сюда легче попасть, чем в армию.

"Государство ничего не дало теробороне. Все сами покупаем. На все снаряжение уходит около 30-40 тысяч. Не считая того, что мы оружие покупаем", – делится она.

Как пояснил главный командир с позывным "Гром", для правильного функционирования территориальной обороны нужен соответствующий законопроект.

"СНБО будет заседать и они хотят в июне принять новую концепцию нацбезопасности вместе с законом о территориальной обороне. Какой будет проект, посмотрим", – говорит он.

В Украине территориальную оборону начали создавать еще в 2014 году, но по ней до сих пор не принят закон, который мог бы хоть как-то урегулировать функционирование всей системы ТРО. Все держится на энтузиазме отдельных людей.

Тем временем военные продолжают учения, последним этапом будет инсценировка боя.

"Граната!", – бросает один из бойцов учебное взрывное устройство. Все разбегаются.

"Ребята зачем вы кричите: "Граната!". Предупреждаете врагов? Это надо кричать, когда в вас летит граната", – говорит командир.

Рекруты продолжают слушать теорию, все поглядывая на бойцов, занимающихся "настоящим" делом. В войне важно все, даже правильно надевать ремень с автоматом на шею.

"Главная задача с автоматом – не выбить глаз ближнему", – говорит один из командиров.

Их также обучают, как уменьшить количество потерь при обстреле пулемета, а также, как остановить кровотечение.

"Скорее всего человек умирает от потери крови. Это если он теряет более 50% крови. Не надо этого допустить", – объясняют рекрутам.

В обед учеба для них заканчивается. Пока что они "на теории", поэтому к инсценировке боя рекрутов не допускают. Это задача для опытных бойцов.

На последнем этапе тренировки особенно важно взаимодействие между бойцами и уверенность в побратимах. В городской жизни каждый "сам за себя", здесь – контраст – друг за друга. Бойцы сплоченные и дисциплинированные. Во время обучения отдаются полностью, идет настоящая борьба за территорию.

В конце тренировки ребята достают из рюкзаков бутерброды и батончики. Самая вкусная еда тогда, когда ты голоден. Между собой бойцы продолжают шутить, обсуждая следующее собрание вместе с командирами.

Один из них – командир с позывным "Гром". Говорит, что он – военный пенсионер, хотя и не скажешь. Для бойцов является настоящим авторитетом. Скорее всего, из-за взаимоуважения, потому что говорит со всеми на равных.

"В случае наступления территориальная оборона готова. Но, когда у нас будет учебный центр, то тогда угрозы для РФ будет больше не от войск ВСУ, а от нас. Потому что мы знаем свою территорию. Знаем все. Здесь будет Welcome", – уверенно говорит командир "Гром".

Он считает, что сейчас больше нужно развивать территориальную оборону, потому что именно она сможет защитить каждый украинский город.

"Если бы был учебный центр, то мы бы здесь собирали бойцов территориальной обороны из всех областей. Мы смогли бы готовить своих инструкторов, полностью обучать профессионально подразделения. Мы можем здесь делать все, но для этого нужна территория и поддержка от государства", – резюмирует он.