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Последний крупный аудитор объявил об уходе из России

Автор: Антон Федорцив

Компания Deloitte последней из "большой четверки" консалтинговых фирм заявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Ранее оттуда ушли KPMG, PwC и Ernst & Young.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссыпаясь на Twitter главного исполнительного директора компании Пунита Ренжена.

"Deloitte больше не будет работать в России и Беларуси. Мы будем и дальше уделять приоритетное внимание поддержке своих людей и постоянному росту гуманитарных потребностей в Украине и по всей Европе", – заявил функционер.

Консалтинговая компания не сомневается, что принятое решение правильно. Вместе с тем ориентировочно 3 тысячи работников в России и Беларуси останутся без работы. В Deloitte пообещали поддержать пострадавших от ухода компании с рынка.

К слову, тройка консалтинговых гигантов разорвала сотрудничество с Россией после агрессии против Украины.

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DeloitteВторжение России в Украину