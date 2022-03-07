Останній великий аудитор оголосив про вихід з Росії

Компанія Deloitte останньою з "великої четвірки" консалтингових фірм заявила про припинення роботи в Росії та Білорусі. Раніше звідти пішли KPMG, PwC і Ernst & Young.

"Deloitte більше не працюватиме в Росії та Білорусі. Ми будемо й надалі приділяти пріоритетну увагу підтримці своїх людей і постійному зростанню гуманітарних потреб в Україні та по всій Європі", – заявив функціонер.

Консалтингова компанія не сумнівається, що ухвалене рішення є правильним. Разом із тим, орієнтовно 3 тисячі працівників у Росії та Білорусі залишаться без роботи. У Deloitte пообіцяли підтримати постраждалих від виходу компанії з ринку.