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Останній великий аудитор оголосив про вихід з Росії

Автор: Антон Федорців

Компанія Deloitte останньою з "великої четвірки" консалтингових фірм заявила про припинення роботи в Росії та Білорусі. Раніше звідти пішли KPMG, PwC і Ernst & Young.

Про це повідомляє РБК-Україна, посипаючись на Twitter головного виконавчого директора компанії Пуніта Ренжена.

"Deloitte більше не працюватиме в Росії та Білорусі. Ми будемо й надалі приділяти пріоритетну увагу підтримці своїх людей і постійному зростанню гуманітарних потреб в Україні та по всій Європі", – заявив функціонер.

Консалтингова компанія не сумнівається, що ухвалене рішення є правильним. Разом із тим, орієнтовно 3 тисячі працівників у Росії та Білорусі залишаться без роботи. У Deloitte пообіцяли підтримати постраждалих від виходу компанії з ринку.

До слова, трійка консалтингових гігантів розірвала співпрацю з Росією після агресії проти України.

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