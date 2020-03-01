В последний день зимы на Донбассе ранили троих украинских военных

Всего боевики открывали огонь 19 раз
В течение минувших суток, 29 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.
"Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение",- говорится в сообщении.
В частности, 13 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел шесть обстрелов наших позиций, а именно:
С начала этих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм міномету, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 29 февраля боевики совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций украинских военных, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Там ранили двух украинских военных.
РБК-Украина писало, что в феврале 2020 года украинские военные ликвидировали 38 боевиков на Донбассе.