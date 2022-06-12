"Последний день России": в Киеве возле российского посольства провели акцию

В Киеве возле российского посольства состоялась акция "Последний день России". В ней приняли участие даже россияне, осуждающие действия своего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины .

Кроме украинских активистов в посольство РФ пришли "раскаявшиеся русские". Один из них в вышиванке сжег свой паспорт в знак протеста против агрессии своей страны против Украины.

Участники акции поставили под посольством траурный венок, повесили на ограде баннер с надписью: "Последний день России".