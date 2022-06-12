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"Последний день России": в Киеве возле российского посольства провели акцию

Фото: в Киеве возле российского посольства провели акцию протеста (УНИАН)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киеве возле российского посольства состоялась акция "Последний день России". В ней приняли участие даже россияне, осуждающие действия своего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Кроме украинских активистов в посольство РФ пришли "раскаявшиеся русские". Один из них в вышиванке сжег свой паспорт в знак протеста против агрессии своей страны против Украины.

Участники акции поставили под посольством траурный венок, повесили на ограде баннер с надписью: "Последний день России".

Напомним, в 12 странах мира состоялись акции протеста ко Дню России. Страны осудили войну против Украины.

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