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"Останній день Росії": у Києві біля російського посольства провели акцію

Фото: У Києві біля російського посольства провели акцію протесту (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Києві біля російського посольства відбулася акція "Останній день Росії". У ній взяли участь навіть росіяни, які засуджують дії своєї держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Окрім українських активістів до посольства РФ прийшли "росіяни, які розкаялися". Один з них у вишиванці спалив свій паспорт на знак протесту проти агресії своєї країни проти України.

Учасники акції поставили під посольством жалобний вінок, повісили на огорожі банер з написом: "Останній день Росії".

Нагадаємо, у 12 країнах світу відбулися акції протесту до Дня Росії. Країни засудили війну проти України.

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Російська Федерація