Последние теплые дни. Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание

В Украине продолжает удерживаться теплая погода. Однако, на выходных начнется процесс похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Порывистый ветер, который сегодня наблюдаем в большинстве областей уже завтра понемногу утихнет. А вот на выходных начнется процесс похолодания и в начале следующей недели во всех областях Украины будет значительно холоднее, сообщили синоптики.

Прогноз на завтра

Без осадков, только на Закарпатье небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных, ночью и в восточных областях местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью +7+12 тепла; днем +14+19, на юге страны до +22.