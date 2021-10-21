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Последние теплые дни. Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание

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Киев, Четверг 21 октября 2021 15:13
Последние теплые дни. Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание Фото: в Украину идет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжает удерживаться теплая погода. Однако, на выходных начнется процесс похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Порывистый ветер, который сегодня наблюдаем в большинстве областей уже завтра понемногу утихнет. А вот на выходных начнется процесс похолодания и в начале следующей недели во всех областях Украины будет значительно холоднее, сообщили синоптики.

Прогноз на завтра

Без осадков, только на Закарпатье небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных, ночью и в восточных областях местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью +7+12 тепла; днем +14+19, на юге страны до +22.

Последние теплые дни. Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание

Напомним, на Канарах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, токсичный воздух которого уже достиг территории Украины.

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