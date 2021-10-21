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Останні теплі дні. Синоптики розповіли, коли в Україну прийде похолодання

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 15:13
Останні теплі дні. Синоптики розповіли, коли в Україну прийде похолодання Фото: в Україну йде похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує утримуватись тепла погода. Втім, на вихідних розпочнеться процес похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Поривчастий вітер, який сьогодні спостерігаємо у більшості областей вже завтра потроху вщухатиме. А от на вихідних розпочнеться процес похолодання і на початку наступного тижня у всіх областях України буде значно холодніше, повідомили синоптики.

Прогноз на завтра

Без опадів, лише на Закарпатті невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вночі і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +7+12 тепла; вдень +14+19, на півдні країни до +22.

Останні теплі дні. Синоптики розповіли, коли в Україну прийде похолодання

Нагадаємо, на Канарах триває виверження вулкану Кумбре-В'єха, токсичне повітря якого вже досягло території України.

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