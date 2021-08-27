За последние сутки США эвакуировала из Афганистана более 12 тысяч человек

За последние сутки США эвакуировала из Афганистана около 12500 человек. С 14 августа, когда "Талибан" захватил власть в Афганистане, Вашингтон эвакуировал почти 105 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса в Twitter .

"Примерно 12,5 тысяч человек были эвакуированы из Кабула в период с 03:00 по времени Восточного побережья США 26 августа по 03:00 27 августа", - сообщил Бейтс.

Также он сообщил, что с 14 августа США удалось эвакуировать почти 105 тысяч человек.