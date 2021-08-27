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За последние сутки США эвакуировала из Афганистана более 12 тысяч человек

Автор: Тиберий Юрик

За последние сутки США эвакуировала из Афганистана около 12500 человек. С 14 августа, когда "Талибан" захватил власть в Афганистане, Вашингтон эвакуировал почти 105 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса в Twitter.

"Примерно 12,5 тысяч человек были эвакуированы из Кабула в период с 03:00 по времени Восточного побережья США 26 августа по 03:00 27 августа", - сообщил Бейтс.

Также он сообщил, что с 14 августа США удалось эвакуировать почти 105 тысяч человек.

Напомним, что в четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула (Афганистан) прогремело несколько взрывов. В результате терористической атаки погибло 110 человек.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации ИГИЛ, которая совершила серию взрывов.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистан